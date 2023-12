Jenny López le respondió a quienes creen que no tiene talento para triunfar en la música popular por cantar covers

Aunque lleva varios años en el escenario, la carrera de la cantante Jenny López, joven novia e Jhonny Rivera, estalló en este 2023, año en el que ha llevado su talento a decenas de municipios en Colombia. Pero, una de las críticas más constantes que ha recibido la caucana por sus espectáculos, está relacionada con los covers que realiza sobre el escenario, por lo que muchos de sus detractores aseguran que no tiene el talento suficiente para destacar en la música popular; y así les respondió.

Mediante sus Historias de Instagram, López decidió hablar sobre su proceso, explicándole a aquellos que desconocen el camino para triunfar en la industria, que los artistas emergentes tienen que ganarse de a poco al público, y para ello demuestran su talento vocal recitando canciones conocidas por los asistentes, quienes en su mayoría llegan a estos espectáculos en procura de observar a la máxima figura del cartel:

“¿Ustedes se aguantarían un show de una hora, o hora y veinte, de música que no conocen? (...) Se que muchos de ustedes no se aguantarían un show de una persona que apenas están conociendo. (...) Yo en mi show siempre meto una canción, máximo dos mías; y de resto hago canciones del género popular en mi versión. Son canciones éxito que en cualquier departamento se saben. (...) Esto es un proceso, un proceso lindo que hay que vivirlo con paciencia”, manifestó, la mujer de 20 años.

“Yo no puede pretender que la gente se aguante y me escuche toda la música que no conocer; así empezamos todos. (...) La gente que está pagando por un concierto está esperando por un artista más grande, está con sus ‘traguitos’ encima. (...) Para promocionar están las redes, pero los conciertos están para pasarla rico”, añadió.

