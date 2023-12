Tras filtrarse foto de Yailin presa, fans le hacen petición a Anuel que está causando polémica

La historia de amor entre Yailin, la más viral y Tekashi parece haber terminado con un final bastante tormentoso tras quedar expuestas las peleas y agresiones que vivieron en el poco tiempo de relación, en la que vincularon lo profesional con lo amoroso.

Aunque la pareja solía presumir sus viajes exóticos, lujosos regalos, conciertos juntos, videos musicales y fotos familiares, ahora se ha podido conocer la otra aprte de la historia luego que Tekashi expusiera videos de sus peleas y ella también lo acusara de haberla golpeado.

La situación salió a flote luego que se filtrara una foto de Yailin con golpes en su rostro, la cual aseguraban que era porque el rapero la atropelló con su auto, y aunque la cantante salió a desmentir la situación, el productor Alofoke expuso un audio donde se le escucha llorando y pidiendo ayuda.

La foto de Yailin arrestada que se ha vuelto viral

En uno de los videos que Tekashi publicó en su cuenta en Instagram se puede ver que Yailin, la más viral había sido arrestada en medio de unas de sus discusiones. Es por ello que en una de sus declaraciones pide ayuda para ella.

“Es una mujer que necesita ayuda, es una mujer que necesita mucho amor. Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer”, dijo el cantante. “Si enseño la prueba, quedo mal, no enseño la prueba, quedo mal… Es una persona que está pasando por algo mental, desde que yo [la conocí] la he protegido. Nunca me he pasado con ella; la gente es muy odiosa, es como un tren para odiar a Tekashi”, dijo.

El arresto de Yailin se dio en Miami, Estados Unidos por la agresión al su pareja, por lo que en redes sociales se ha hecho viral la foto de la detención y los presuntos cargos en su contra por agresión agravada con arma de muerte letal, daño a la propiedad privada y comportamiento criminal con un monto de 1,000 dólares o más, y por obstrucción de la justicia.

Al parecer, la Chivirika se resistió al arresto en tercer grado y parece que no quiso hablar con los jueces o policías. Su abogado se encargó de advertirle a Tekashi 69 que está en contacto con la Procuraduría General de República Dominicana por las agresiones contra la artista urbana en Miami, y que habrá consecuencias. En medio del escándalo, ambos decidieron desaparecer de las redes sociales.