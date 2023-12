“Me prometiste ser eterno”: joven se despide de su perro y sus palabras conmueven las redes

A diario miles de historias se cuentan en las redes sociales y muchas logran cautivar la atención de la comunidad digital como la del joven Bruno León y su mascota Moss, la cual ha conmovido a miles de personas. El clip publicado por el joven está cargado de mucha emotividad, pero en especial de mucho amor por quien por 13 años fue su fiel compañero en cada paso.

Puede leer: Iván Lalinde mostró el tierno momento de la última vez que vio a su mamá con vida

Pero en el mes de septiembre hizo su último movimiento de cola y ladrido, pues una insuficiencia respiratoria, líquido en el corazón y un cáncer sin cura —pese a todos los intentos— marcarían su triste partida.

“Ya no hablo de ti, pero no te olvido. No quiero escuchar ‘solo era un perro’. Y tener que explicar que te cambiaría casi por cualquier persona. 13 años juntos son u pocos años juntos. Hace dos meses que te fuiste, pero sigo pensando que aparecerás por el hueco de la escalera. Nadie habla del vacío que dejáis ni de todos los secretos que os lleváis. Nos pensamos que duráis un montón y sois tan breves. 13 veranos, 13 inviernos calentándome los pies. Ahora siempre sobra pan después de comer. La puerta puede quedarse abierta y el San Juan del próximo año será dolorosamente silencioso y tranquilo. Te prometí hasta el final y sin dolor, y tú me prometiste ser eterno, ambos hemos cumplido, eso hacen los amigos ¿no?”, dice el joven en el video.

Las mascotas forman parte de la vida de muchas personas y, cuando fallecen, enfrentarse a su pérdida es un proceso doloroso. Muchas personas sienten un intenso vínculo con sus mascotas. No se trata solo de un perro o de un gato, sino que se consideran como un miembro más de la familia que les brinda compañía, diversión y alegría, les ayuda a superar contratiempos y les aporta felicidad. Por eso perder una mascota duele. Incluso, para algunas personas esta pérdida puede llegar a ser traumática.

“Se me dan fatal las despedidas. Prefiero pensar que cuando hay amor nunca es un adiós, siempre un hasta pronto🩷 Los duelos son lícitos, aunque no haya personas en él. Un animal es capaz de dejar la huella más profunda de tu camino, el amor no entiende de especies. Gracias Moss, por enseñarme todo esto 🩷”, escribió al pie del post.

La publicación se llenó de diversas reacciones en las que los usuarios contaron haber vivido despedidas similares y se convirtió en un punto de encuentro para recordar a esos seres que llenaron de alegría una casa y en especial un corazón.