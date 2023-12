Martin Garrix aterriza en el Movistar Arena: Conozca precios y ubicaciones

Bogotá calienta motores para recibir al afamado DJ de EDM, Martjin Garritsen, más conocido como Martin Garrix. El 23 de febrero de 2024. El Movistar Arena de tendrá un show que promete sonidos envolventes, luces, visuales deslumbrantes y la conexión única que Martin Garrix logra con sus seguidores, sin duda una experiencia inolvidable para la historia de su primera arena en Colombia.

Te podría interesar: Así fue el ‘totazo’ que se dio Laura Tobón mientras practicaba lucha libre en ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’

Este show producido por TBL Live en alianza con Breakfast Club, seguirá impulsando a Bogotá como una importante plaza de la escena electrónica en el país, una ciudad que seguirá ofreciendo a todo el público, eventos de talla mundial.

Esta increíble presentación será algo nunca antes vivido, el repertorio ya garantizado por el artista será reforzado por una producción impecable y de los más altos estándares en calidad y seguridad para los asistentes, de la mano de TBL Live y un escenario perfecto y siempre a la altura como el Movistar Arena de Bogotá, que cuenta con recursos de sonido, iluminación y efectos especiales que cerrarán una experiencia espectacular para todo el público asistente.

Te podría interesar: ¿Aida Bossa le llegó a ser infiel a Julio César Herrera?: Esto dijo la pareja sobre el momento más confuso de su relación

Los sentidos de los asistentes se agudizaran con canciones como “Animals”, “In the Name of Love”, " Scared to Be Lonely”, “Summer Days”. Será una noche llena de emociones en la que los asistentes conectarán con cada uno de los tracks y mixes del DJ holandés, que a través de imponentes sonidos transmitirá su inigualable talento, energía e imaginación.

Precios de boletería

Los precios van desde los $100.00 hasta los $374.000 pesos colombianos. La preventa comenzó este 15 de diciembre a las 9 de la mañana. Se espera que horas después de abra a público general.