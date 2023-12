“Estoy que abro la botella”: Jessi Uribe en medio de elogios tras estreno de ‘Aquí Sobro Yo’

Recientemente el cantante Jessi Uribe ha liberado el tercer tema que desprende de lo que será su nueva producción discográfica titulada ‘D’ Lejitos’, la canción lleva por nombre ‘Aquí Sobro Yo’.

El tema lo popularizó años atrás el fallecido cantante Darío Gómez, mejor conocido como ‘El Rey del Despecho’ y es un himno a la resignación del olvido, del desplazamiento en el amor y sobre todo al saber perder.

La canción se une a los recientes lanzamientos de ‘Sigo Tomando’ y ‘Si Tú No Estás’ la cual es una versión del éxito de Sin Bandera lanzando en el año 2006. Cada uno de los temas ha llegado en conjunto de un video musical que desde sus respectivos estrenos empiezan a escalar en las plataformas.

Tal y como era de esperarse la publicación de Jessi Uribe interpretando el tema no tardó en llenarse de reacciones por parte de la comunidad digital del cantante que espera con ansias que complete la publicación de todo el álbum.

“Jessi 😍 no tiene canción mala yo estoy enamorada de esas letras y de toooda esa música bonita que sacas 😍 🔥 👏 ❤️ 🙌”, “Directo al corazón 🫶🏻 temazo 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥”, “Hermosas canciones no me quiero imaginar de lo que viene con estas tres ya estoy que me abro una botella 😂😂❤️que diosito siempre ilumine su mente para crear tan bellas canciones y su luz nunca se apague hermoso”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Jessi Uribe.

Es de recordar que Jessi Uribe tendrá una presentación gratuita en Bucaramanga en la que sea paseará por todos sus grandes éxitos música el próximo 20 de diciembre para celebrar un nuevo aniversario de esa región.