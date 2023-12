“Nada llenará más el alma que ayudar”: Seguidores aplauden a Yeison Jiménez por esta noble acción

Yeison Jiménez, además de ser uno de los cantantes más famosos de música popular en el país, es un gran compositor y adquirió más renombre al integrar el jurado musical de ‘Yo me llamo’, en 2021. Con su talento ha trascendido en escenarios internacionales y otro aspecto que destacan de su personalidad es su generosidad con los más necesitados.

Recientemente, el intérprete de “Hasta la madre” y “Ni tengo ni necesito” compartió a través de sus redes la entrega de varios mercados a los habitantes más vulnerables de La Dorada, como una muestra de solidaridad y de llevar un poco de alegría en esta temporada navideña. “Nada llenará más el alma que ayudar”, colocó el cantante en el pie del audiovisual.

“Este año tengo varias cositas pendientes por hacer, una de ella era repartir unos mercaditos y escogimos esta ciudad o pueblo porque me gusta mucho por la cercanía con Bogotá y, bueno, de una otra manera lo que queremos hacer es que esta Navidad sea amena para algunas familias y vamos a cargar una camioneta con mercados y vamos a repartirlos”, dice el artista en un video que publicó en sus historias de Instagram.

En las imágenes, Yeison hace la entrega de las bolsas con alimentos, descargándolas de un camión mientras las personas le agradecieron el noble gesto. “Que el Señor los bendiga”; “Gracias, muy amable”, se escuchó decir a los beneficiados con el mercado.

En la plataforma digital, los usuarios agradecieron el “enorme corazón” de Yeison con los más pobres y le desearon lo mejor para seguir con estas obras de desprendimiento.

“Por eso mi admiración para ti, no solo como artista si no como persona. Dios te siga bendiciendo grandemente”; “En la buena pelao. Esos gestos de caridad y humildad nacen con cada ser humano”; “Gracias por esa obra tan bonita siempre tan humilde por eso me gustaría conocerte”, expresaron los cibernautas en la cuenta personal de Yeison.