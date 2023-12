Cardi B confirmó que se separó de su esposo: “Quiero comenzar el 2024 fresca”

La rapera Cardi B confirmó que se separó de su esposo, el también rapero Offset. Aseguró que está nuevamente soltera y que está emocionada por un nuevo comienzo.

La cantante hizo el anuncio con un ‘en vivo’ por medio de su cuenta en Instagram. Durante la transmisión confesó que en el ‘en vivo’ anterior quiso compartir la noticia con sus seguidores, pero que no sabía cómo hacerlo.

“He estado soltera, pero he tenido miedo de que me guste, no miedo, simplemente no sé cómo decírselo al mundo, pero siento que hoy ha sido una señal… La última vez que entré en Live quería decírselo, pero no sabía cómo decírselo, así que cambié de opinión, pero ya lleva un minuto así. Simplemente, lo tomé como una señal”, expuso Cardi B, según reseñó The Mirror.

No escondió su emoción por recibir el 2024 soltera y sin compromiso. “Quiero comenzar el 2024 fresca y abierta. No lo sé. Tengo curiosidad por una nueva vida, por un nuevo comienzo, y sí, estoy emocionada”.

cardi-b-offset-kulture-.jpg

En el ‘en vivo’ al que hizo referencia Cardi B, donde no pudo contar que ya estaba soltera, ella asomó la idea, pero no terminó el mensaje. En ese entonces, refirió: “No esperen al día 25 o tres días antes de Año Nuevo. Todos los años decimos: ‘Nuevo año, nuevo año, nuevo año...’ ¡Pero yo me lo voy a tomar muy en serio esta vez!. Hay que liberarse del peso muerto, y hablo de la procrastinación, la vagancia y la gente. Sí, hay gente que es peso muerto también. El año que viene todo girará sobre mí… Hay personas que tendrán que irse. Dejen de proteger los sentimientos de los demás… Tienes que saber cuándo superar ciertas relaciones. Tengo que darme prioridad a mí misma”.

Ya se sospechaba

El anuncio de Cardi B sobre su ruptura con Offset es una confirmación de lo que sus seguidores ya venían sospechando, algo que trascendió a los medios de comunicación, los cuales difundieron sobre las dudas de si los cantantes aún eran pareja.

Las sospechas se desataron después de que ambos dejaran de seguirse en Instagram. A esto se sumó el hecho de que cada uno publicó fuertes mensajes. Ella por ejemplo difundió diapositivas con frases contundentes, entre estas, una que decía: “Estoy cansada de proteger los sentimientos de las personas… Tengo que ponerme a mí primero”. Luego, dejó a todos con las dudas, cuando hizo el ‘en vivo’ donde no pudo terminar de contar que estaba soltera.

Offset por su parte, difundió un video de ‘Caracortada’ con Al Pacino expresando: “¡Oye, vete a la mierda, hombre! ¿Quién armó esto? ¡A mí! ¿En quién confío? ¡Yo!”.

La pareja estaba casada desde el 2017. Se separaron en el 2018, pero se reconciliaron rápidamente. Tienen dos hijos.