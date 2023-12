“Un nuevo amanecer”: expresentadora de RCN habló del derrame cerebral que por poco le cuesta la vida

Paola Calle es una presentadora muy recordada por su paso por Noticias Caracol y el noticiero de RCN, en el mundo del entretenimiento ella es conocida por ser amiga de Carolina Cruz y por su carrera como conductora de varios programas, además de hacer pública su vida en redes sociales compartiendo su día a día. Paola sorprendió confesando a la revista ‘Hola’ que sufrió un derrame cerebral.

Paola comentó que inicialmente, el derrame empezó con un dolor común de cabeza que la presentadora confundió con una migraña, según ella no se alertó porque no sintió los síntomas habituales del derrame cerebral, pero su esposo se preocupó tras el tiempo que había estado con el dolor de cabeza por lo que le sugirió ir al hospital. Ya en el centro médico y tras una detallada revisión en su cabeza para dictaminar que causaba el dolor, todo indicaba que era un derrame cerebral: “Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral”.

Paola también comentó que el diagnóstico los tomó por sorpresa, pues pese al dolor ella podía hablar y moverse regularmente, pero estuvo varios meses en la UCI esperando a que su cerebro se desinflamara y que el derrame no afectara otras de sus funciones corporales, “Solo debíamos esperar a que la sangre se absorbiera y el cerebro se desinflamara para hacer nuevas pruebas y el resultado fue el mismo”. Paola habló de que aunque fue una experiencia muy fuerte que la puso a prueba, la recuperación de la presentadora fue exitosa y en redes sociales compartió un mensaje hablando de su regreso a la vida tras su presencia en cuidados intensivos:

“Guardé esta foto por unos meses porque sabía que el día de mi cumpleaños se merecía esta imagen. Hacerle honor a mi vida, a un nuevo amanecer, a un milagro y la nueva oportunidad que tuve de vivir”

Actualmente, Paola reside en Miami y presenta el programa ‘Sin máscaras’, su proceso de recuperación, para ella, es un testimonio de un milagro.