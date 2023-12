‘La Liendra’ acusa a Mateo Carvajal con Policía de Colombia

Los tatuajes son parte de las tantas formas que escogen las personas para lucir como mejor les parezca, y es que se trata de una práctica milenaria y no una moda, pues decorar el cuerpo de cada quien a su elección debe ser una decisión personal como el caso de Mateo Carvajal.

Puede leer: “Te amo”: Mary Méndez presumió su amor en redes

El atleta y ganador del ‘Desafío Súper Humanos, Cap Cana’ del año 2017, en su decimocuarta edición, recientemente mostró por medio de sus redes sociales una fotografía junto a su hijo con Melina Ramírez, Salvador, en el que el pequeño luce unos ocho tatús de pega en su pecho.

“Así nos vemos ‘Disfrazados del papá’ 😂 🎈😁 Mientras creces, vive en la película del mundo que se te ocurra. Hoy quieres correr, mañana quieres ser como papá … Bienvenido mi pequeño. Luego habrá tiempo de pensar bien lo que quieras, estás en manos de una familia que iría hasta el fondo en lo que necesites. (Ojalá esto no te guste tanto como a mi 🤞🏼😅)” escribió Mateo Carvajal al pie de la publicación.

Pero tal y como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones entre las que son recurrentes las críticas a Mateo Carvajal sobre la forma en la que cría a su hijo y que en reiteradas ocasiones ha defendido.

Y entre ellas llegó una particular, y ha sido la del creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en las rede sociales como ‘La Liendra’, quien, de manera sarcástica, emulando los típicos ataques ha escrito unas palabras similares, pero en ellas ha etiquetado a la Policía de Colombia y hasta a Bienestar Familiar.

“Uy no…acaso no ve que es un niño, no da ejemplo este man, no sé por qué lo siguen, no debería ni de ser papa @bienestar_familiar_ @policiadecolombia”, escribió ‘La Liendra’ llenándose de otras respuestas que identificaron la pesada broma, pero también la de Mateo Carvajal quien no dudó en devolverle la estocada “Hablando de papás … ¿dónde está el tuyo? Ja ja ja bai bai ❤️ 😂”.