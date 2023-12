Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ dice que no encuentra trabajo porque es “muy bonita”

Una de las actrices de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y que ahora está en la bioserie ‘Rigo’, ha confesado que no encuentra trabajo porque es “muy bonita” y que ello ha sido el motivo por el cual los directores la han descartado en varias ocasiones.

Se trata de Stephania Duque, quien interpretó a ‘Mariana’ en ‘Sin senos’ y ahora se metió en el papel de Adriana en la producción basada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán.

En una reciente entrevista, la joven confesó que su belleza le representa una dificultad en la industria ya que no la contratan. Fue a ‘Lo Sé Todo’, el programa de farándula y entretenimiento del canal 1 en Colombia.

View this post on Instagram

“No sé, ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”.