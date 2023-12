“Prefiero que se avergüencen”: Aida Victoria Merlano sobre lo que esperan de ella

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta vez no ha sido la expresión, pues ahora ha hablado sobre lo que es no esperar que los demás se sientan orgullosos.

“Uno de alguna forma siempre busca que los seres que uno ama se sientan orgullosos de lo que uno es y de lo que uno hace, pero ellos son de otra época. Mi madrina creció en una época diferente, con expectativas de la vida diferentes, con una percepción de lo correcto muy diferente y con un tipo de mujer ideal muy diferente. Entonces yo no puedo pretender que ella me entienda ni pretender que ella se sienta orgullosa, de pronto porque de alguna forma mis maneras de hacer las cosas son disruptivas, entonces yo he entendido que, yo puedo amar a una persona, pero no tiene que entenderme, no tiene que apoyarme y no tiene que sentirse orgulloso. Me conformo más con saber en mi corazón que lo que yo estoy haciendo es lo que a mí me hace feliz, es lo que a mí me funciona y que soy buena persona en otros sentidos que no necesariamente son en llenar el molde lo que es correcto”, indicó en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, pese a cada una de las palabras expuestas en el video acompañó la publicación con otra frase en la que reiteró que ante esta situación prefiere que se avergüencen de ella antes que ir en contra de lo que ella considera bien.

“Aunque suene crudo, un día entendí que si para enorgullecer a los que amo tengo que ir en contra de lo que soy y lo que creo, prefiero que se avergüencen” — Aida Victoria Merlano

En uno de los comentarios agregó otras de las razones y casos que se dan debido a los cánones sociales esos en los que la imposición de un camino hace que muchos sigan un sendero muy distinto al que se de verdad se desea.

“Pienso mucho en los que eligieron carrera para enorgullecer a alguien, quienes construyeron un hogar pensando en llenar un molde, en quienes hoy viven la vida como les dijeron que se debía hacer y se sienten infelices con eso. Cuando sueltes la idea de complacer a los que amas, vas a estar más cerca de la plenitud. ❤️”, finalizó Aida Victoria Merlano.