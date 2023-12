Mau Montaner estrena podcast en español con ‘The Why Podcast’

The WHY Podcast presenta a Mau, artista (Mau y Ricky), esposo y padre, en conversación con miembros de su familia, amigos famosos y expertos en varios ámbitos mientras buscan ayudarse unos a otros y a los oyentes a encontrar su verdadero propósito, sin importar su origen, estatus o forma de vida. The Why Podcast es una extensión de THE WHY PROJECT de Mau, que está diseñado para ayudar a las personas a encontrar la plenitud con base en su viaje hacia la búsqueda de su POR QUÉ. Los productos y contenidos de THE WHY PROJECT están diseñados para recordarnos vivir con propósito de forma práctica cada día y para ayudarnos a ver una pregunta tan compleja como “¿cuál es mi por qué?” como menos intimidante y más fácil de lograr.

Te podría interesar: Imitador de Carin León se cataloga como el favorito en ‘Yo Me Llamo’ ¿Merece ganar?

“Estoy muy orgulloso y feliz de poder compartir por fin con ustedes este proyecto que he tenido en mi corazón durante varios años,” dijo Mau Montaner. “The Why Podcast habla de la importancia de vivir a través de nuestro propósito y de cómo lograrlo. La idea es que nos embarquemos juntos en esta búsqueda y nos ayudemos mutuamente a vivir la vida a través de nuestro POR QUÉ.”

Te podría interesar: “Con auto tune hasta mi abuela”: Por dárselas de cantante, Amparo Grisales salió ‘rajada’ por su presentación en ‘Yo Me Llamo’

The WHY Podcast es producido por NTERTAIN STUDIOS y Audio Up Media, en colaboración con SiriusXM. Lex Borrero, Tommy Mottola e Ivanni Rodríguez, de NTERTAIN, fungen como productores ejecutivos, junto con Jared Gutstadt y Jimmy Jellinek, de Audio Up. Santiago Zapata y Janelle Rodriguez son los productores de la serie y hacen de showrunners para NTERTAIN Studios.