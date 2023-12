“Te meto su apretujada”: Mabel Cartagena le puso el ojo a Jay Wheeler

Mabel Cartagena en cada una de sus publicaciones llena de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y carisma trapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital en todas sus redes sociales.

Para la presentadora de televisión siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también aprovecha para sumarse a los filtros de TikTok y lo que opina con respecto a ellos.

Recientemente no ha sido la excepción, pues se unió a la tendencia “¿Con quién te casarías?” la cual le da siete opciones adicionales. El primero en salirle ha sido el cantante Don Omar y su reacción fue épica

“Don Omar, mi amor ¿Qué te pasó? Don Omar como que con paperas. Te voy a ignorar”, seguidamente, tras ubicar a Don Omar en la casilla de “ignorar” salió Myke Towers y dijo que tenía nombre de disquera y que no sabe de quién se trataba. “No sé qué cantas, papa me suena tu nombre, pero no sé quién eres. Te voy a estrechar la mano como para que no quede la relación tan mal”.

Sin embargo, siguieron apareciendo más rostros y entre esos el de recién casado Jay Wheeler a quien tampoco aseguró conocer, pero en medio de la decisión sobre en cuál posición ponerlo le echó un piropo.

“No papa, no sé quién eres, o sea perdón… aunque está chévere ¡Óyeme! Ahora que lo veo… ¡Hola, Jay Wheeler te meto su apretujada, mi amor, sí” — Mabel Cartagena

Luego fue la oportunidad de Maluma a quien de inmediato dijo que se casa por lo que no tardó en escogerlo para la casilla principal, y tras eso apareció Manuel Turizo de quien dijo “Me lo entrompo”. Ricky Martin fue el siguiente por lo que dudó en la casilla en la que lo dejaría ya que solo restaba “tener un bebé”, “dar un puñetazo” y “matar”.

“Ricky, mi amor, ¿cómo vamos a tener un bebé? No podemos y se me acabaron las otras opciones, te doy un puñetazo, perdón” — Mabel Cartagena

Tras eso apareció Mora a quien puso en la categoría de matar ya que aseguró que no sabía quien era, pero la opción de “tener un bebé” era la última que le quedaba por rellanar y para ese turno apareció el rostro de Peso Pluma “Devuélvanme a Ricky Martín por favor, yo no puedo multiplicar a ese hombre por Dios”.