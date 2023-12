Daddy Yankee reveló el verdadero motivo por el que deja el reguetón

El reguetonero Daddy Yankee completará su última gira como cantante activo en su natal Puerto Rico bajo el tour ‘El Último Baile’ y convirtió su más reciente presentación en lo que consideró “la discoteca más grande del mundo entero”.

El puertorriqueño, que al inició de la presentación descendió desde la parte más alta del escenario, se paseó por todos sus éxitos musicales, y en uno de los momentos más electrizantes de su show se detuvo para hablar con el público presente.

“Mi gente, este día para mi es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo una vida éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mí vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todo era alguien, pero yo no era nada sin Él”, dijo en primera instancia Daddy Yankee

Indicó que por muchos años pudo recorrer el mundo, así como ganar una infinidad de premios que lo consagraron como uno de los mejores exponentes, pero que se dio cuenta de uno de los versículos de la biblia en el que se lee “¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?”.

“Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí, y que yo viviré para Él” — Daddy Yankee

Seguidamente citó de nuevo la biblia y precisó que quien lo conozca ahora será “Daddy Yankee en Cristo” y que se acabó una historia para darle paso a una nueva. Indicó que todas y cada una de las herramientas que tiene para influenciar serán ahora para Cristo.