Esposa de Jota Mario contó cómo un regalo del presentador la salvó de la depresión después de su fallecimiento

Jorge Mario Valencia Yepes conocido como Jota Mario, fue uno de los presentadores de entretenimiento más conocidos del Canal RCN por presentar durante varios años el programa mañanero ‘Muy Buenos Días’ Junto a Laura Acuña y Milena López. Durante el 2019, y después de permanecer internado durante cinco días, falleció en un hospital de Cartagena.

Gineth Fuentes fue su esposa durante muchos años con quien llegó a tener dos hijos. Gineth en pocas ocasiones se había referido a lo que pasó después de despedir terrenalmente a su esposo de años.

Esposa de Jota Mario contó el detalle del presentador que le ayudó a llevar la depresión y el duelo

En una reciente entrevista con el podcast ‘Vos podés’ confesó lo que tuvo que vivir después del fallecimiento de Jota Mario “Los primeros meses cuando él no estaba no dejaba que esta tristeza infinita te abrumara tanto y tener algo que hacer. Pero dentro de cuatro paredes (por pandemia) tenía que chocarme si o si contra la realidad de que ya no estaba”.

Así mismo, mencionó que llegó a tener ansiedad, depresión que la llegó a bajar bastante de peso. Pero también contó cómo una bicicleta regalada por su esposo la salvó de que estas emociones siguiera creciendo “Un amigo me dijo que estaba montando bicicleta para que viera el paisaje. Yo tengo una bicicleta de ciudad que me regaló Jota. Arranqué y al principio era una terapia muy dura, era una terapia de choque, enfrentarte a la realidad. Lloraba desde que me montaba hasta que me bajaba, después lloraba solo una hora, después solo lloraba cinco minutos, y después ya no lloré”