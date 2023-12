¿Usted fue emo?: ‘Glory Days’ llegará en 2024 con algunas bandas que marcaron a dicha generación

La cultura emo fue una de las modas más populares entre el 2007 y 2012, marcando a una generación no solo por su estética visual, sino que la música fue parte de la identidad de los jóvenes de esa época. Ahora, en el 204 dichos jóvenes ya convertidos en adultos podrán escuchar por primera vez en vivo a algunas de esas bandas que marcaron aquellos días de juventud.

Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga en la primera edición de Glory Dayz. Cinco bandas que han marcado la historia de dos generaciones y que nos ofrecerán una experiencia más allá de la nostalgia en un encuentro para celebrar este 13 de marzo de 2024.

Preventa y precios

Cabe resaltar que los usuarios de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, podrán acceder a la preventa exclusiva desde el 02 de diciembre a las 9AM, facilitándoles a sus clientes el poder pagar con las tarjetas débito y crédito, y recibir beneficios exclusivos. Por otra parte, los precios rondan entre los $160.000 hasta los $599.000 sin servicio.

“Estamos emocionados de finalmente tener la oportunidad de regresar a Bogotá después de más de 10 años. Todavía tenemos los mejores recuerdos de ese show en 2012 y de tocar para nuestros fanáticos colombianos por primera vez. ¡No podemos esperar para tener la oportunidad de hacerlo nuevamente en marzo! Este cartel es increíble y no podríamos estar más emocionados de compartir el escenario con tantas bandas impresionantes y amigos”, dijo Chuck Comeau de Simple Plan a sus fanáticos colombianos.