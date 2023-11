“Se quitó 15 años”: Así se veía Daniel Arenas antes de su procedimiento estético

El galán de telenovelas, Daniel Arenas, se dio a conocer en el 2002 al ser finalista del reality de talento actoral y de convivencia, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, recordado por su participación en ‘Los Reyes’, y surgir en México como protagonista de importantes producciones que lo consolidaron como uno de los actores más importantes, lo que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento desde la presentación y conducción de formatos televisivos.

Ahora que es el novio de Daniela Álvarez, no solo sus seguidores están pendiente de él, sino que los fans de la exreina de belleza están al tanto de cada cosa que hace, lo que publica y las muestras de amor que tiene para con ella, lo que lo ha llevado a ganarse el cariño en redes sociales, pero al mismo tiempo ser duramente juzgado por su actuar.

Pero sin duda, sigue siendo uno de los hombres más guapos de la televisión, por lo que hoy recordamos cómo se veía Daniel Arenas antes del retoque estético que se hizo hace algunos meses para rejuvenecer su rostro.

“Me estoy haciendo un procedimiento que se llama la técnica Israel, que es un drenaje linfático de la cara, también incluye el cuello y el pelito. Es muy rico, se los recomiendo mucho, hasta ahora estoy comenzando, porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate, pero bueno es para que los hombres también se animen a hacerse estas cosas. Los hombres también podemos consentirnos”, mencionó en su momento el actor, para continuar diciendo:

“De quince quedé, y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella que es lo que se ponen las Kardashian. Me ardió un poquito, pero una delicia, se los recomiendo”.

Antes de su procedimiento, en el 2019, las líneas de expresión en el rostro del actor eran muy marcadas y prominentes, teniendo en cuenta que se sometió a algunos cambios físicos y de peso para sus múltiples personajes en la televisión azteca.

Actualmente, Daniel luce una piel mucho más sana, radiante y con los signos de la edad menos notorios, sin dejar de lado algunas de sus arrugas que hacen que sus fans los consideren como un atractivo famoso.