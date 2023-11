“Estoy llenos de insultos”, Jhonny Rivera defendió a Jenny López y explicó por qué no la presume

Los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López se han convertido en una de las parejas más queridas por los amantes de este género musical que disfrutan el verlos felices enamorados en sus redes sociales y sobre la tarima donde en medio de su profesionalismo, dan muestras de amor en frente de su público que los apoya y que esperan ansiosos una canción de los dos o alguna noticia sobre su relación.

Ahora que sus seguidores criticaron a Jhonny por supuestamente presumir más a su exesposa, madre de Andy Rivera que a su joven novia, el cantante y Jenny no dudaron en responder a su audiencia con un contundente mensaje para aclarar las cosas y no permitir que los comentarios malintencionados de la gente afecten su relación con cosas que no son, puesto que Jhonny siempre ha demostrado un profundo respeto por su expareja, e incluso ha dejado saber que llevan una bonita relación de amigos para apoyar a Andy en todo lo que necesita.

Lea también: Así se veía Jenny López, la novia de Jhonny Rivera cuando no tenía cirugías

Es por ello que en sus historias de Instagram, Jhonny y Jenny hicieron un video en el que él afirmó que ama mucho a su corista y que se abstiene muchas veces de publicar contenidos junto a ella para no recibir malos comentarios o hate por la relación que lleva con ella y por su diferencia de edad.

Por su parte, la joven de 20 años de edad, aclaró que ella no tiene por qué molestarse porque su novio se lleve bien con sus exparejas, por lo que ninguna ha de ser su enemiga, y más teniendo en cuenta que gracias a la personalidad de Jhonny y su madurez, con ninguna ha terminado en malos términos.

Lea también: Picarona: mujer confesó que Jhonny Rivera es su fantasía sexual y así reaccionó el cantante

Finalmente, Rivera dejó claro que su relación no se ve afectada por si él publica contenidos con ella o no, puesto que el amor no depende de las redes sociales, pero sí puede terminar afectando los malos comentarios que les dejan, puesto que no les permite disfrutar de lo que siente con tranquilidad, puesto que solo buscan compartir su felicidad y no recibir odio.