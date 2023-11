“Era adicta al sexo” Yuri reveló detalles de la difícil situación que vivió por no controlar su adicción

Yuri, cuyo nombre real es Yuridia Valenzuela Canseco, nació el 6 de enero de 1964 en Veracruz, México. Desde muy joven mostró su talento para el canto y comenzó su carrera en la música a los 10 años.

A lo largo de su trayectoria, Yuri ha explorado diferentes géneros musicales como pop, balada, rock y hasta música disco. Su voz poderosa y su carisma en el escenario la han convertido en una de las artistas más queridas y reconocidas de México y el mundo entero.

Además de su talento como cantante, Yuri también ha incursionado en el mundo de la actuación, participando en películas y telenovelas mexicanas.

Es importante destacar que la adicción al sexo es una condición real y seria. No es solo un capricho o una preferencia. Puede causar estragos en la vida de las personas que la padecen y afectar negativamente sus relaciones y bienestar emocional.

“Yo estaba medio ‘happy day’ cada que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo no quedé embarazada. Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Ya me tenía escogida”, fue parte del relato que dio Yuri.

De hecho, la mexicana no tuvo pelos en la lengua para rememorar su pasado y ser directa con ello, por lo que puntualmente dijo: “Yo me acosté con mucha gente”.

Yuri ha decidido compartir su historia para crear conciencia sobre esta adicción y ayudar a aquellos que también están luchando con ella. Ha buscado tratamiento profesional y está trabajando arduamente para superar esta adicción con la ayuda de Dios.

Además, Yuri nuevamente tocó el tema de sus creencias o afinidades religiosas, dando a entender que el Todopoderoso fue su salvación, pero si se aleja de él puede que todo se vuelva a repetir.

“Salgo de ahí cuando ya soy cristiana. Si me alejo de Dios, vuelvo a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié”, remató la mexicana nacida en Veracruz.