Iron Maiden regresa a Colombia con su ‘Future Past World Tour’ en 2024: Conozca precios y localidades

Este año se cumplen 15 años desde la primera vez que la banda se presentó en nuestro país con su “Somewhere Back In Time Tour” conquistando a casi 20.000 personas en el Parque Simón Bolívar. Su regreso a Colombia se da luego del “The Final Frontier World Tour” en 2011, al que asistieron más de 40.000 personas.

‘The Futura Past Tour’, llega a Colombia el 24 de noviembre de 2024 e incluirán las canciones de los últimos dos discos de IRON MAIDEN, Sejutsu y Somewhere In Time, además de las canciones favoritas de los fans. Más 750.000 fans y más de 30 shows SOLD OUT en Europa en 2023. La banda también se presentó en Canadá y tuvo una gran aparición en el Festival Power Trop de California en octubre. Es una de las producciones más espectaculares de escenario en toda la carrera de la banda, ha recibido múltiples elogios en cada ciudad y país que Iron Maiden ha visitado.

Desde 1975 a 2024, será el recorrido musical de la banda que los seguidores de la banda no se puede perder.

Lugar y precios

Este concierto será en el Estadio El Campín. Las entradas en PREVENTA EXCLUSIVA para clientes de Bancos Aval y dale! será a partir del 4 de diciembre a las 9:00 am en Tu Boleta.com

Cancha VIP- $559.000*

Occidental Baja- $469.000*

Oriental Baja- $469.000*

Occidental Alta- $299.000*

Oriental Alta- $299.000*

Norte Alta menores de edad- $199.000*

Cancha General- $229.000*

Norte Alta- $199.000*

Norte Baja- $149.000*