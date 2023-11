“Hazme como el perro bebe agua”: la canción viral que desata la polémica en redes

Nelly Swing ‘La Rompe Ola’ es una joven cantante de República Dominica que está viviendo uno de los momentos más épicos de su carrera y es que uno de sus temas se ha viralizado en las redes sociales, se trata de “Hazme como el perro bebe agua”.

A la cantante se le ve lucir un enterizo negro con trasparencias mientras toca su acordeón y la demás agrupación la acompaña al ritmo de “ay, papi, papi, si tú me amas, hazme como el perro que bebe agua, bururururú bururururú bururururú”.

Papi! Pero si tu me amas, hazme como el perro bebe el agua pic.twitter.com/UJUIJaLqlE — Albures (@alvures) November 23, 2023

Pero es precisamente uno de los sonidos que repite al finalizar la frase el que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues como era de esperarse al tener un mensaje de doble sentido la polémica no tardó en llegar.

“Estas son las canciones q no deberían de gustarme, pero me encantan ja ja ja ja 😂 😂”, “Ja ja ja ja todos critican y al final todas queremos que nos hagan como el perro bebé agua, pero nadie lo dice hipocresía de la vida 😂 😂 😂” y “¿Cómo hace ella para cantar bu ru bu ru bu ru bu sin reír? Si a mí de solo escucharla me da risa 😂 😂 😂”, son solo algunos de los mensajes que destacan en lo que es el, por ahora, video oficial del tema.

Los más moralistas critican la letra de la canción indica lo que es una clara insinuación, al acto sexual, mientras que otros simplemente han aplaudido lo pegajoso y exitoso que se ha convertido el tema que comienza despegar de manera viral y por ende a ganar terreno no solo en todas las redes sociales, sino en diversos países de Latinoamérica.