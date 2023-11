Este es el hombre que inspiró el personaje de ‘Don Evaristo’ y ha causado polémica en la novela de ‘Rigo’

La exitosa serie de ‘Rigo’ se estrenó recientemente y ha logrado capturar la atención de millones de espectadores en todo el país. Y no es para menos, porque tiene todos los ingredientes que cautivaron a los televidentes para convertirla en un fenómeno televisivo.

A lo largo de sus 10 años de experiencia en el mundo del ciclismo profesional, Urán ha logrado grandes hazañas. Ha participado en varias ediciones del Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. Además, ha conseguido destacadas victorias en etapas clave de estas competencias, demostrando su fuerza y habilidad sobre la bicicleta.

Pero no solo es un gran corredor, también es un líder nato. Rigoberto Urán se ha convertido en un referente para muchos jóvenes ciclistas que sueñan con alcanzar sus logros. Su humildad y perseverancia son cualidades que lo han llevado a superar obstáculos y a mantenerse en la élite del ciclismo mundial.

Este es el hermano de Julián Arango que también actúa en la serie de 'Rigo' ¿Lo sabía

De hecho, la serie se ha centrado en la difícil infancia y adolescencia que tuvo que el deportista para llegar a donde está. Uno de los grandes obstáculos, según la producción, fue un hombre llamado Evaristo que lo interpreta el talentoso Julián Arango. Un hombre que aparentemente les hizo la vida imposible a Rigo y a su familia.

Aunque algunos personajes de la telenovela son pura ficción, al igual que algunas situaciones dentro de la misma, el tío de Rigoberto Urán, ‘Lucho’, reveló detalles inéditos de la historia de su sobrino.

Lucho hizo un recorrido por la casa donde Urán vivió por años en Urrao y también dio a conocer si el personaje de Evaristo es real o ficción.

“Él existió, pero pues no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. Demasiado horrible. Es un actorazo. El que nos la prestó se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo porque había meses que no había pa’ los intereses y no llegó a quitárnosla. Trató, pero se le habló y esperó”, finalizó el tío de Urán.