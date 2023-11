Rigomanía: Se conoce el cantautor del ‘Hijo de Urrao’, la canción pegajosa de la serie de Rigo

Sin duda alguna, Rigoberto Urán es uno de los deportistas más queridos del país y la serie Rigo, en la que se cuentan los detalles más íntimos de su vida, ha generado que más de uno se acerque más a lo que ha tenido que vivir y a su particular forma de ser. La pegajosa canción ‘Hijo de Urrao’ también se ha quedado en la mente de los televidentes, ahora se conoce el nombre de su creador.

A través de las redes sociales el mismo cantautor publicó el video en el que indicaba que era él quien había creado la canción, lo que sorprendió a muchos.

¿Quién canta la canción ‘Hijo de Urrao’ de la serie de Rigo?

Se trata de Daniel Lema que es compositor y cantautor colombiano, el que creó la canción ‘Hijo de Urrao’ y quien a través de Tik Tok publicó un video interpretando la canción con guitarra.

“A mucho honor soy hoy de Urrao desde pelao me la rebusco, no soy galán pero seduzco, no soy llorón aunque llevo del bulto, por boquisucio me cree inculto pero soy tierno como un poeta y cuando monto en mi bicicleta, estudio y entreno y luego trabajo porque tengo que ayudarle a mi amá”, dice parte de la letra.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Ah vea pues, Ud es el culpable que me la pase cantando esa canción hasta en la ducha”, “Y YO HACIÉNDOLE LOS COROS JAJAJA. Que chimba de músicaaaa!”, “ayyy noo me morí! que chévere hay que darle el protagonismo que se merece... felicitaciones”, “haz un vídeo contándonos tu experiencia grabando las canciones de Rigo”, “El tema más amado por toda Colombia”, “Sigue subiendo cantando a capela estas canciones y serás más que viral. Cantas muy lindo” y “La voz que me tiene cantando todos los días a las 8 pm”.