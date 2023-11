Desde que la actriz Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron su relación hasta el día de su matrimonio, han sido blanco de críticas en redes sociales por su gran diferencia de edad. Como es normal en casos tan polémicos, las opiniones están divididas. Por una parte están quienes defienden su amor y su felicidad, mencionándole a la pareja hacer caso omiso a los comentarios negativos. Pero por otra parte están quienes critican no solo su diferencia de edad, sino la manera en la que están llevando su relación pública.

Los comentarios mas populares en redes sociales han sido “Esto se ve más fingido que lo que mi ex sentía por mi”, “Dos actores haciendo billete, muy bien”, “Yo no sé pero siento que esto no es real”. Pero sin importar los comentarios, la pareja siguió adelante con su relación, llegando hasta dar en el altar el “Si, acepto” en el altar.

Pero en medio de los preparativos de la boda, Yina Calderón fue la encargada de realizarle la despedida a Alina Lozano, quien celebró en medio de una fiesta y hasta con strippers su nuevo camino al altar.

Ni el DJ se creyó la historia: Así fue la reacción del músico al matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez

Este 23 de noviembre se llevó la boda en una lujosa finca a las afueras de Bogotá, donde personas cercanas a la pareja asistieron, además de personalidades de la farándula como ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón, quienes decidieron brindarle unas palabras antes de la boda.

Pero en las historias de Instagram de Alina Lozano, compartió el momento de celebración de la fiesta con los cercanos a la familia de la pareja, pero con el DJ del evento detrás, quien no oculto su cara de extrañeza al momento del brindis y las palabras de la ahora pareja de recién casados.