¿Quién lo hace mejor? Chacho y Jorgito compiten para imitar a Carmelo de ‘Rigo’

El personaje de Carmelo Rendón, interpretado por Enmanuel Restrepo en Rigo, es uno de los más comentados por los seguidores de la serie. Lo que ha fascinado a la audiencia es la manera en cómo se ha desenvuelto en la historia, con su forma de hablar y gestos de adolescente torpe, que lo hacen muy gracioso, incluso sus compañeros de actuación se atrevieron a imitarlo.

Los actores Sebastián Toro (Jorgito) y Sebastián Gutiérrez (Chacho) se unieron al reto de dar vida al hijo mimado del prestamista más odioso de Urrao, Evaristo Rendón. En un video compartido en redes, los artistas interpretaron la voz y las muecas características del enemigo del ciclista Rigoberto Urán.

“¿Que quién imita mejor a Carmelo?”, dice Chacho al comienzo del audiovisual, en el que luego aparece Jorgito, el primo de Rigo en la telenovela, hablando como el adolescente que envidia al deportista. “Vea, no es por nada, pero prácticamente yo soy el hijo de papá, cierto, el hijo de papi, y tengo la herencia de todo lo que tiene mi papá, porque tiene muchas cosas, cierto”, dijo al artista frunciendo el entrecejo.

Después fue el turno de Gutiérrez de interpretar a Carmelo. “Vea que usted prácticamente, ¿ah?. Sí, yo soy un muchacho muy adinerado, mi papá tiene un montón...¿qué? Oigan a este bobo, no, pues no. Váyase, por qué sigue grabando, váyase, yo no quiero estar con usted. Entonces me voy yo”, expresó Chacho en la novela.

Los fans de la serie reaccionaron con emojis de risas al talento de los artistas. “Ambos lo hacen muy bien, pero Carmelo es único”; “Nadie puede imitar a Carmelo , porque es Caramelo”; “Yo quiero que lo imite nuestro amado Rigo... El de la novela #JPUrrego”, comentaron los usuarios.