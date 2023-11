¿Pullita para James? Daniela Ospina abrió su corazón y reveló lo importante que es estar presente para los hijos

Daniela Ospina es una jugadora profesional de voleibol y administradora de empresas, quien lanzó su propia línea de ropa deportiva ‘DanFive’. Sin dejar de lado, su matrimonio con James Rodríguez, un reconocido futbolista quien también hace parte de la Selección Colombia, al igual que su hermano, David Ospina. Recientemente, la paisa volvió a convertirse en madre presentando a través de sus redes sociales a su pequeño Lorenzo, fruto de su nueva relación con Gabriel Coronel, en donde su hija Salomé también ha sido la protagonista.

Y es que Ospina además de dar a conocer su marca a través de las redes sociales, también se encarga de ser aquella consejera de madres, quienes dividen sus tiempos entre sus proyectos y estar al pendiente de sus pequeños. Aunque no es una tarea sencilla, la paisa dejó claro que, sobre cualquier cosa, su hija Salomé y ahora, Lorenzo son su principal prioridad.

Hace algún tiempo, la expareja de James concedió una entrevista en ‘Sinergéticos’ en donde reveló detalles de la crianza que ha buscado darle a su hija para que así pueda comprender desde muy corta edad el valor de las cosas. “Prefiero estar con mi hija al lado que dejarla, los niños deberían ser parte de la construcción de lo que estamos haciendo los papás”.

Asimismo, la empresaria aseguró que sus declaraciones también van encaminadas a que afuera hay todo un mundo en donde los niños puede experimentar, “no sé qué va a hacer mi hija, yo no tengo afán, eso solo lo tiene que saber ella”. Pero eso sí, Daniela resaltó que ella le exige el colegio, en aquellas cosas que según ella, tiene de llegar a cumplir como hija. Y es que en medio de varias risas, la modelo aseguró que es muy fácil que su pequeña decirle “mami me antoje de eso, mamá me antoje”, asegurando que ahí, es precisamente en donde le enseña, de donde se “saca”, sacando a flote que también busca que ella este presente en su trabajo ya sean tres o una hora.

Ante las declaraciones de Daniela fueron varios los internautas quienes estuvieron de acuerdo y hasta terminaron aplaudiendo sus declaraciones. Pues aseguran que no hay mejor ejemplo para los hijos que el de sus padres, en este caso el de la paisa resaltando que a pesar de la corta edad en la que tuvo a Salomé, siempre tuvo claro lo que deseaba para ella.