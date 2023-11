“Demasiado tesa”: Lina Tejeiro en medio halagos por recrear video de una colombiana en ‘Caso Cerrado’

La actriz y modelo Lina Tejeiro con cada una de sus publicaciones llena de vitalidad a toda su comunidad digital, pues no solo muestra el outfit del día, sino que también se encarga de generar contenido para entretener.

Y algo que se le da más que perfecto son los lip sync pues en cada uno de esos videos muestra no solo el talento sino la capacidad que tiene para retener cada palabra y expresarla de manera histriónica como lo hizo recientemente.

Si hay un episodio del programa ‘Caso Cerrado’ que se ha mantenido en el tiempo ha sido el de Luna, una joven colombiana que decidió hablar únicamente en ingles y fue llevada ante la abogada y presentadora de televisión Ana María Polo.

Pero justo cuando la joven se hace presente en el estudio empiezan unos regaños por parte de la presentadora que le exige hable en español. La joven trató de explicar que no se sentía cómoda expresándose en español, pero la presentadora estaba indignada y no se lo permitió. Por lo que Lina Tejeiro usó el audio para referirse a cómo actúa cuando sus amigas llegan de vacaciones de Estados Unidos.

“No, ningún afternoon ni ningún hello, no, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español, aquí se habla en español, aquí nosotros no ponemos letreritos y tú te llamas Luna. Your name is not Moon... Me hablas español aquí. No te hagas la cómica. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendiendo? No estoy jugando contigo... Tú no eres americana, tú eres colombiana. ¡Lo que te corre en esa sangre es Colombia!”, repite Lina Tejeiro en un perfecto lip sync.

Como era de esperarse la publicación de Lina Tejeiro se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital que destacó no solo que han pasado por situaciones similares con otros colombianos que viajan a Estados Unidos, sino de la forma en la que hizo mímica de cada una de las palabras.

“Uyyy demasiado tesa... Felicitaciones mi bella Lina ...como hará para aprenderse toda esa jerga”, “Juepucha, ella puede vivir tranquilamente de esto, lo hace perfecto”, “Siempre la veo y me pregunto cómo hace para aprenderse todo esoo 🤣 🤣 hermosa ❤️ 🔥” y “¡Ay por Dios! Tanto talento de esta niña, ¿cómo lo hace? Me sorprende y me divierte un montón, ella es lo máximo”, destacan entre las reacciones.