“Ya tiene el huevo adentro”: abuela colombiana es viral por sus recetas y las reacciones se salieron de control

Su nombre es María Lezama Martínez y vive en Barraquilla, pero en las redes sociales la conocen como “La abuela María”. La mujer ha ganado mucha popularidad por sus particulares videos en los que muestra cómo hacer sencillas recetas.

Pero ha sido una de sus más recientes preparaciones la que ha acaparado miles de likes y comentarios por su manera de indicar el paso a paso de la preparación de una arepa con huevo y que ha desatado más de una risa, así como picardía.

“Hoy les voy a enseñar a hacer la arepa e’ huevo. Así que papel y lápiz en mano. Depende de la cantidad de arepas que vaya a hacer, así prepara la cantidad de harina. Se le echa la sal y se le va remojando poco a poco hasta que vea que quede una masa uniforme. Cuando esté bien amasada se comienzan a hacer las bolitas, si no tienes aplastador coge una bolsa y una tablita”, dice en primera instancia.

Seguidamente hace una sugerencia de usar un caldero negro de esos que no pueden faltar en casa y con la manteca bien caliente echar la primera arepa a freír. Pero luego empieza lo que es la preparación del huevo y lo que hay que hacer a continuación y es allí donde la narración desata la picardía de la comunidad digital que vieron algo de malicia en las palabras.

“Se abre, se echa en un pocillo y se le echa una pizca de sal, cuando ya la arepa esté en su punto se saca, se abre y se le mete el huevo. Luego, se echa a freír de nuevo. Para que no se salga el huevo se le aprieta bien la raja. Se voltea y se deja por unos minutos más. Así quedan estas deliciosas arepas de huevo, estas arepas no llevan crica porque ya tienen el huevo adentro”.

Las reacciones de la comunidad digital se volcaron a un doble sentido en la preparación y destacaron una de las frases emitidas por “La abuela María”.

“La narración no tiene malicia, la malicia la ponemos nosotros”, “La receta más xxx que he escuchado en mi vida 😂 😂 😂”, “Ja ja ja ja ésta es la receta más erótica que he visto en mi vida 😂”, “Este video tiene mucho potencial ja ja ja ja ja” y “Ya va, ¿seguimos hablando de arepa cierto? 🤔 🤣”.