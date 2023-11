La razón por la que critican a la esposa de Falcao en redes: “Eso está muy mal”

La familia de Radamel Falcao es una de las más admiradas en las redes sociales ya que se trata de matrimonio sólido, feliz y posee una gran habilidad para hacer a un lado los cuestionamientos. Sin embargo, la pareja del futbolista se convirtió en blanco de críticas por sus demostraciones de afecto hacia uno de sus hijos.

La esposa de ‘El ‘Tigre’ Falcao, Lorelei Tarón, compartió en su cuenta de Instagram momentos especiales que vivieron juntos durante el fin de semana. Pero hubo un episodio que llamó la atención de sus seguidores.

Le puede interesar: ¿No hay sexto malo? Lorelei Tarón reveló la gran cantidad de hijos que quiere tener con Falcao

En una de las imágenes, se la ve dándole un beso en la boca a su hijo menor, Jedi, quien segundos antes le había entregado una flor. Este gesto de amor no fue bien recibido por muchos de los usuarios, ya que consideran que besar a los hijos en la boca es inapropiado.

Hubo un debate en las redes sociales sobre este gesto, con comentarios que destacaban otros momentos familiares y algunos criticando la acción de dar besos en la boca a los niños. A pesar de las críticas, también hubo quienes defendieron la acción, argumentando que no es algo exagerado y que, siendo la madre, no hay nada de malo en ello.

“A los bebés no se les da besos en la boca, así sean sus padres”; “Muy linda familia, pero eso dr.darle besos en la boca a lo hijos no me parece correcto”; “Bellos todos. Lo único que deberían modificar son los besos en la boca a los niños”; “A los niños no se les da besos en la boca, eso está muy mal”, escribieron los internautas.

A pesar de las opiniones encontradas, la esposa del jugador está acostumbrada a no responder a los comentarios malintencionados ni a las críticas sobre su maternidad en sus cuentas personales. Solo continúa mostrando su felicidad con su familia y sus hijos en cada una de sus publicaciones.