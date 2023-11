Fear The Walking Dead: El fin de uno de los spin-off de una de las series más populares del mundo

Durante los años de emisión de The Walking Dead fueron muchos los comentarios y críticas alrededor de la serie original, pero sin duda se convirtió en uno de los referentes dentro del cine y la cultura popular como una de las cintas de zombies más interesantes por sus efectos especiales, actuaciones, tramas e historias que rodearon la serie.

Dentro de todo este universo, está Fear The Wakking Dead, uno de los spin - off que llega a su fin con ciertos avances, retos y giros dentro de la trama principal. Para entrar un poco más en detalles de lo que fue la realización de esta última parte de la producción, hablamos con Ian Goldberg, productor ejecutivo de esta secuela donde a partir de su visión y de la manera más honesta comentó detalles que los fanáticos de la serie podrán encontrarse.

¿Qué pueden esperar los fanáticos de esta última temporada en términos de giros de la trama? ¿Van a tener tantos giros argumentales como se estaba acostumbrando, o han bajado el tono?

Son nuestros últimos seis episodios, así que yo diría que esperen algunos giros argumentales, porque es la última oportunidad. No puedo decir cuáles son esos giros, pero sí queremos terminar la serie de la forma más sorprendente y satisfactoria posible para los fans. Lo que sí puedo decir es que estos son los episodios finales, y se trata de llevar a nuestros personajes a conclusiones, pero también de cerrar el círculo. Así que van a ver muchos aspectos de donde empezaron los personajes en Fear, volviendo a la historia de forma sorprendente. Se entenderá el punto final del viaje de los personajes está siendo influenciado por dónde empezar, dónde está el final en el principio. Usted está realmente viendo lo que todo se sumó a estos personajes. Correcto.

¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión de que esta sería esta secuela de ‘The Walking Dead’ y cuáles fueron los factores clave detrás de esa elección?

Fue una decisión de AMC, nos dijeron que la temporada siete y la temporada ocho sería la temporada final de la serie, y eso es agridulce porque ha sido un gran viaje. Hemos construido una familia increíble de reparto, equipo y guionistas, un grupo increíble de gente con la que trabajamos. Fue agridulce en el sentido de que sabíamos que al final de Rainbow nos íbamos a despedir unos de otros. La parte dulce fue cuando nos dieron el tiempo suficiente para planificar y diseñar esta temporada como una verdadera conclusión, y para dar a los personajes las despedidas más emocionalmente satisfactorias que pudiéramos. Estoy muy agradecido por ello. Al mismo tiempo, siempre es desgarrador cuando un viaje como este llega a su fin.

Se sabe que Danay García dirigió el primer episodio, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se podrá esperar ver a más miembros del reparto convertirse en directores?

Danay hizo un trabajo maravilloso en ese episodio. Fue un episodio desafiante para ella como su primer episodio en Fear porque en gran parte fue en alemán. Estábamos reintroduciendo a Strand en esta nueva forma, reuniendo a Madison y Strand, y reintroduciendo a Troy Auto. Tuvo mucho trabajo, y lo hizo de maravilla.bTuvimos muy buena suerte con los miembros del reparto dirigiendo en esta serie. Ha sido un éxito tras otro, desde Colben a Lenny, Alicia y ahora Danay. Realmente es un grupo de personas con talento que han demostrado su valía a ambos lados de la cámara. Y en cuanto al futuro, espero sinceramente que todos ellos sigan dirigiendo porque todos son directores maravillosos.

La serie ha tenido un impacto significativo en la cultura pop. ¿Cómo cree que The Walking Dead ha influido en el género de zombies en la televisión y el cine?

Creo que lo bueno del universo de The Walking Dead es que tiene diferentes partes con identidad propia. Si nos fijamos en Walking Dead, Fear, ahora Daryl Dixon, Dead City y Tales of the Walking Dead, todos tienen algo diferente, no sólo áreas del mundo, también personajes diferentes explorando diferentes temas, se están labrando su propio nicho dentro del universo. En última instancia, creo que Fear es una serie construida en torno a la esperanza y la conexión. Al fin y al cabo, hacemos pasar a estos personajes por momentos realmente oscuros, pero al final, creo que el legado de Fear es que trata de la importancia de luchar por algo más que la supervivencia y la importancia de no perder tu alma frente a un mundo muy oscuro. Nos esforzamos mucho para construir eso temporada tras temporada. También creo que en otro nivel, es una serie que realmente se reinventó a sí misma y dio un montón de grandes giros en términos de género, tanto con nuestras localizaciones, con nuestros caminantes, con la detonación de una bomba nuclear al final de la sexta temporada y la exploración de lo que parece un apocalíptico zombi cuando se le añade un apocalíptico nuclear.

Espero que cuando la gente mire atrás y vea Fear, reconozca los giros que dimos. Ha sido un placer formar parte de ello.

A lo largo de los años los personajes han evolucionado significativamente, ¿Qué desarrollo de personaje le ha impresionado más a lo largo de la serie?

Es imposible elegir, de verdad.Son una familia. El viaje de cada uno depende del otro. Si quitaras un eslabón de la cadena, no sería la misma cadena. Creo que eso es lo bonito, que es una gran historia y que el arco emocional de cada personaje es un eslabón importante de esa historia. Pero es imposible decir cuál es el más importante, porque todos lo son.

Teniendo en cuenta que es la última temporada ¿Cuáles fueron esos desafíos que enfrentaron durante la producción de esta última temporada?

Creo que el mayor reto era saber que era la última temporada. Era un reto añadido asegurarnos de que todo llegaba a una conclusión satisfactoria, porque iba a ser la última oportunidad que teníamos en cuanto a las historias que creamos y los arcos argumentales que dimos a los personajes. Estábamos examinando todo eso con un microscopio mucho más intenso que antes, porque esta era nuestra última oportunidad y queríamos salir a lo grande.

¿Tiene algún momento especial de toda la serie, como la escena más divertida, la más triste, quizá la más icónica que tuvo que escribir, o quizá una escena que no quería escribir, pero tuvo que hacerlo?

Creo que escribir la muerte de John Dorey en la sexta temporada fue particularmente duro porque era un personaje muy querido, y la forma en que se juntó con el libro y la naturaleza con el episodio de Laura en la cuarta temporada, fue muy emotivo. Garrett, Jenna, Lenny y Zoe Kaletti estuvieron increíbles en ese episodio. Mikey Satrazemus lo dirigió maravillosamente. Hay tantos que podría señalar de los que estamos tan orgullosos. Ese es sólo uno de los que me vienen a la cabeza. Estoy orgulloso de todos ellos a su manera. Todos los episodios son importantes porque cuentan una historia, y cada episodio es una pieza vital de esa historia. Así que no podría elegir uno. Sólo hay algunos que salen a la superficie, pero todos son muy queridos para mí.

The Walking Dead ha tenido muchos villanos memorables ¿Cómo fue traer de vuelta Troy Otto? ¿Tuvo alguna conversación con Daniel Sharman?

Estamos muy entusiasmados con el regreso de Troy Otto. Fue una decisión que nos empezó a entusiasmar mientras planeábamos la octava temporada. Surgió de las conversaciones iniciales sobre hacia dónde queríamos llevar a Madison. Ella es un personaje que ha pasado por muchos altibajos en su viaje, pero podemos ver que ahora es alguien que finalmente ha salido de debajo del pulgar de padre, por fin va estar en el lugar en donde debía estar inicialmente. Ella todavía lleva el peso de su pasado, y se está tratando de liberar eso y convertirse en una nueva Madison. Pensamos: “¿Qué mejor antagonista para obstaculizarlo que traer a alguien de su pasado que le diga: no tan rápido?”. Fue instantáneo. Sabíamos que tenía que ser Troy Otto. Pusimos a Daniel Sharman al teléfono, le contamos nuestra idea para la historia, y nos sentimos muy aliviados de que se mostrara receptivo y quisiera volver a la serie, al igual que cuando se lo propusimos al reparto. Todo el reparto que había trabajado con él en la tercera temporada, Kim, Ruben, Coleman, todos estaban increíblemente entusiasmados, además del reparto que nunca había conocido antes.

Así que fue una especie de reunión. Troy se presentó a un reparto con el que nunca había trabajado. Pero definitivamente pensamos que fue la decisión correcta porque él es tan estupendo y aporta tanta historia y seriedad a la serie. No puedo imaginarme la conclusión sin él.