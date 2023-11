‘Desafío’ dio a conocer los requisitos para inscribirse y no faltaron las ocurrencias de la gente

Las inscripciones para ser uno de los participantes del ‘Desafío’ iniciaron desde el pasado 19 de noviembre y serán hasta el próximo sábado 23 de diciembre del año 2023. Ante ello desde las redes sociales del reality colombiano dieron a conocer cada requisito.

Pero con ello también las recomendaciones con respecto al proceso que año a año convoca a miles de colombianos para escoger a solo pocos, las cuales resaltaron son aumentar las posibilidades de ser seleccionado.

Requisitos y recomendaciones para el ‘Desafío’

Las inscripciones son totalmente gratuitas, sin intermediarios.

Regístrate exclusivamente en www.caracoltv.com/desafio para formar parte de esta experiencia única.

No necesitas seguir cursos ni instructivos complicados, ¡tu valentía es tu mejor guía!

Recuerda que solo podrán inscribirse mayores de edad.

Varios de los exconcursantes presentes en las anteriores ediciones del ‘Desafío’ y su versión en la Ciudad de Las Cajas, llenaron el post con mensajes de aliento a quienes deseen sumarse a la aventura.

Y con ello también resaltaron las recomendaciones para no ser estafados como el caso de Maleja del ‘Desafío The Box’ 2022 quien escribió “Sean ustedes, no existe un secreto mágico que los ayude a entrar al Desafío, simplemente destáquense frente a tanta gente, muestren por qué ustedes deben ser los nuevos super humanos y que sea lo que Dios quiera ❤️”.

Las reacciones en redes sociales ante el ‘Desafío’ y sus 20 años

Sin embargo, no faltaron quienes hicieron criticas al respecto de los requisitos y recomendaciones y decidieron sumarle otras más con mucho sarcasmo ante lo visto anteriormente en el concurso.

“Recuerden tener un nombre extraño como, por ejemplo: Orinoco, Caimán, Potra Salvaje o cosas así”, “Ser modelo y tener rosca... Sean sinceros señores cCaracol, no le hagan perder tiempo a la gente”, “Que sepan nadar 🙃 🙃”, “Debe tener OnliF 😂” y “Lastima se haya vuelto solo para influencers 😢”, destacan entre las reacciones.