Andrea Serna aclaró el rumor sobre su nueva compañera para presentar el ‘Desafío The Box’ 2024

Andrea Serna desde Tobia en 'Desafío The Box' Foto: Instagram @andreasernafotos

‘Desafío The Box’ ha sido uno de los realitys de exigencia física con 20 años al aire. Este reality inspirado en ‘Expedición Robinson’ ha tenido varias presentadoras, entre ellas a Margarita Rosa de Francisco, pero que después de años, Andrea Serna ha sido la encargada de ser la presentadora principal del reality. En las últimas ediciones con el cambio de formato, han pasado presentadoras como las ex reinas de belleza Daniela Álvarez y Gabriela Tafur.

Te podría interesar: ¿La música no funcionó? Shaira respondió sobre abrir su propia cuenta de OnlyFans

En los últimos días un nuevo rumor surgió entre los internautas tras especular sobre la nueva compañera de set de Andrea Serna, llegando a mencionar que se podría utilizar Inteligencia Artificial, ya que esto ha sido utilizado en ‘Yo Me Llamo’ con ‘Simphony’. Debido a la réplica de información, la misma Andrea tuvo que salir a aclarar lo que va a pasar con su nueva compañera de equipo.

Te podría interesar: ¿Muy feo? Este es el nombre que ‘Boyacoman’ le pondrá a su bebé junto a su nueva esposa

Andrea Serna aclaró el rumor sobre su nueva compañera para presentar el Desafío The Box

En una publicación en las redes sociales del reality, se ve a Andrea Serna mencionando “Me salió competencia cibernética. Lo cierto es que para enfrentar El Desafío se necesita ser de carne y hueso, tener los pies en la tierra (...) Estos 20 años son tuyos, y la presentadora soy yo”, adicionalmente dejó un comentario en la misma publicación mencionando " Wowwwww, no saben todo lo que se viene en la celebración 20 años. Qué esperan que suceda... los leo”. Con esto, la presentadora confirma que no será remplazada por Inteligencia Artificial, sino que ella misma sería la encargada de presentar el reality ¿Sola. acompañada? esa es información que no se ha confirmado.