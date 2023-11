A Miss Colombia le desempolvaron su ‘salida de chiros’ e insólito escándalo en plena coronación

Miss Global es un certamen de belleza internacional el cual cuenta con una amplia trayectoria en donde candidatas de todo el mundo busca llevarse la corona en cada una de sus ediciones. Sin embargo, en su más reciente edición este concurso terminó saliéndose de control luego de que la Miss Colombia 2023, Jesenia Orozco, no ocultó su molestia en contra de los jurados en donde los gritos terminaron siendo los principales protagonistas.

De acuerdo con el video que circula a través de las redes sociales, Orozco no se quedó callada ante la eliminación de Miss México, pues al parecer, un cambio en las reglas produjo que la otra candidata ya no siguiera en competencia: “No es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí, ese señor pagó, hay una corrupción inmensa en México”, agregó en principio la colombiana.

Seguidamente, Jesenia en medio de los gritos dejó claro que este tipo de acciones le parecen una falta de respeto para cada una de las candidatas que llegaron a ser parte de Miss Global y por ende, los esfuerzos que existen detrás de cada una de ellas: “tienen que ser justos, respetar a la mujer con dignidad, inaceptable y no lo aceptó no estoy de acuerdo”.

Finalmente, la colombiana resaltó que era la primera vez que visitaba el país azteca y quedó fascinada con su gente, “nos hacen quedar mal a nosotros como latinos, vinieron de todas partes del mundo y esto es una falta de respeto para todas nosotras”. Ante su inesperada aparición, las demás candidatas le reiteraron su apoyo, aplaudiendo sus palabras e incluso abrazando a la colombiana.