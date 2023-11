“¿Soy lesbiana?”: Flavia Dos Santos hizo picante confesión sobre sus fantasías eróticas

La psicóloga, sexóloga y conferencista, Flavia Dos Santos, presentó su nuevo proyecto profesional luego de rumores sobre la terminación de su programa ‘Hablando Claro’, en RCN.

¿La razón? Según el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, se habría dado por una cuantiosa suma de dinero que ella al parecer pidió al canal para continuar en 2024. “Tenemos el nombre de la famosa a quien le cancelaron el programa porque habría cobrado una millonada por hacer nuevas temporadas”, aseguró el conductor Ariel Osorio.

Pues bien, en la muestra de su nuevo negocio de juguetes íntimos, Dos Santos aprovechó para hablar sobre como en ocasiones se vive la sexualidad de manera errónea y la necesidad de fomentar la cultura de la imaginación y la fantasía.

“Es muy interesante porque hoy en día estamos en el mapa. Estamos discutiendo todo: género, orientaciones, etc. […] Hay que tratar de deconstruir los constructos que nos inculcan desde muy temprano y que creemos que son leyes”.

Durante su explicación, abordó el tema de la orientación sexual y como se va construyendo a lo largo de la vida.

“Lo que fantasean no los define a ustedes como personas. ‘Ah, yo soy mujer entonces no puedo fantasear con otra mujer, ¿soy lesbiana?’. No necesariamente. Todos nacemos bisexuales. La cultura, las experiencias van definiendo nuestra orientación y somos mayormente un lado o el otro, o no necesariamente”.

Y añadió cuál, por ejemplo, cual es una de sus fantasías. “Dicho eso, yo, Flavia, sí tengo fantasías eróticas con hembras. A mí me encantaría tirar con las hembras”.