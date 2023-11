‘Desafío The Box’ al ser una de las modificaciones del reality de exigencia deportiva que en 2024 cumple veinte años al aire, se ha convertido en uno de los referentes de realitys en el país y el la región por su novedoso formato. Por este programa han pasado diferentes presentadoras, siendo Margarita Rosa de Francisco la que inició con este proyecto. Sin embargo, desde hace unos años Andrea Serna llegó para quedarse y conducir este programa por varias temporadas. En las últimas ediciones Andrea estuvo acompañada de dos ex reinas Daniela Álvarez y Gabriela Tafur.

Esta última ha sido reconocida por ser ex reina y ser la actual prometida de Esteban Santos, hijo del ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Sin embargo, la vacante de la dupla de Andrea Serna para ‘Desafío The Box 2024′ estaría en riesgo ya que Tafur se encuentra estudiando una maestría en Estados Unidos, haciéndole imposible ser parte de la nueva edición del reality que llegará nuevamente a las pantallas el próximo año.

Ella sería el reemplazo de Gabriela Tafur para presentar la próxima temporada de Desafío The Box

En las últimas semanas el Canal Caracol optó por realizar el ‘Reto Rexona’ donde ex participantes de temporadas anteriores del reality se enfrentaban a nuevos retos. Pero lo que llamó la atención fue la presencia de ' Titania’ una inteligencia artificial que estaba dirigiendo esta sección del reality. Hay que recordar que la IA llegó para quedarse, y ella podría ser implementada en la temporada que saldrá en 2024.

Cabe recordar que la Inteligencia Artificial ya está presente en en Canal Caracol con ‘Yo me Llamo’ con ‘Symphony’', quien es la encargada de analizar las voces de los participantes, encontrando la mayor similitud entre los participantes y los cantantes originales, y así, poder asignar los respectivos premios monetarios cada noche.