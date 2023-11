¿Bad Bunny desatará la ira Kardashian? Kendall da pistas de que le rompió el corazón y podrían haber terminado

Kendall Jenner y Bad Bunny son una de las parejas más mediáticas y polémicas desde que se les vio juntos a inicios de este 2023.

De hecho, muchos quedaron sorprendidos al verlos juntos en diferentes citas, y aunque nunca lo han confirmado, han dejado claro que estaban en una relación al mostrarse juntos y hasta hacer campaña de moda juntos recientemente.

“No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan. Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie”, dijo Bad Bunny hace meses en entrevista con Vanity Fair.

Sin embargo, sus fans han comenzado a sospechar de una posible ruptura entre la famosa modelo y el cantante de género urbano, y fue la integrante del clan Kardashian quien desató las dudas.

¿Kendall Jenner y Bad Bunny terminaron? Las señales que dio la modelo y sorprendió a todos

Kendall Jenner sorprendió a todos en sus redes al compartir una enigmática foto con un mensaje que desató sospechas de una ruptura con Bad Bunny.

Y es que la integrante del clan Kardashian Jenner compartió una foto de una puesta de sol en su cuenta de Instagram con el mensaje “lo que es importante para mí, simplemente me encontrará”.

Lo que desató dudas sobre una ruptura, ya que sus fans aseguran que es una publicación triste y de despecho.

“Suena como una publicación de ruptura”, “¡¿Te lastimó conejo malo??!”, “ella está soltera no hay duda”, “este es un mensaje de despecho”, “OMG no puedo creer que mi pareja favorita se separó, espero que no sea verdad”, “parece que Bad Bunny la lastimó”, y “eso dije yo cuando terminé con mi ex, pobre Kendall está dolida”, fueron algunas de las reacciones.

Además, la última vez que los famosos fueron vistos juntos públicamente fue hace unas tres semanas, a finales de octubre en Beverly Hills, y luego de eso no se han mostrado más, por lo que los rumores de ruptura suenan más fuerte.