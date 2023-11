“Me fue supremamente bien”: Camila Avella habló sobre su entrevista con el jurado del Miss Universo

A pocas horas para la prueba preliminar, Camila Avella sostuvo una entrevista con el jurado del Miss Universo, que se encargará de evaluar las capacidad y atributos de la futura reina universal, que será coronada el próximo 18 de noviembre en El Salvador. Durante el encuentro, nuestra representante dijo “sentirse en su salsa” y que le había ido muy bien.

“Me fue supremamente bien, el jurado, todas mujeres, hermosísimas, todas con una historia de vida diferente y bueno este es el año de la inclusión, este el año de seguir rompiendo estereotipos, y de mostrarnos tal cual somos y de seguir creando esa historia maravillosa que todas tenemos por mostrar”, dijo la reina llanera para un medio televisivo.

Mencionó que durante la conversación, el jurado le formuló tres preguntas y una de ellas estaba relacionada con su matrimonio y maternidad. “Es la pregunta más común que me han hecho, entonces me sentí en mi ‘salsa’ porque ya estoy tan acostumbrada a decir lo que ya siento y es que a nosotras las mujeres, en mi caso, tenemos una alta capacidad de toma de decisiones y no se nos puede cuestionar el por qué lo hacemos”, dijo la candidata, oriunda de Casanare.

Afirmó que a través de su experiencia de vida busca dar un mensaje positivo e influir en otras mujeres por medio del certamen.

“Al hablar con determinación, al conocerte, saber para dónde vas, qué es lo que quieres mostrar y sobre todo inspirar a muchas más mujeres y a sus hijos, me parece que es el mensaje que estoy dando y es el mensaje que la organización de Miss Universo está buscando y yo feliz de ser esa vocera”, dijo Avella.

Luego de la entrevista, las aspirantes asistirán a la prueba preliminar, donde deberán desfilar en traje de baño y de gala. Dicho evento se llevará a cabo este 15 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche, desde la ciudad de San Salvador.