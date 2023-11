Laura Londoño de ‘La Ley del Corazón’ pasó de ser una de las favoritas a la más controversial en MasterChef España

Laura Londoño es una talentosa actriz, que gracias a su profesionalismo y versatilidad a la hora de interpretar personajes, ha lograd importantes protagónicos en ‘La ley del corazón’, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Paraíso Travel’, entre otras producciones, hasta llegó a ser una antagonista en ‘Pálpito’ y ahora sorprende en el reality de cocina, MasterChef España, donde su habilidad culinaria la ha destacado, ha hecho reír con su personalidad, pero también ha desatado críticas por algunas de sus actitudes.

La esposa del primo de Claudia Bahamón, rechazó ser parte de la más reciente versión Celebrity de Colombia, pero aceptó ser parte del reality español, donde a pesar de los exquisitos platos que ha preparado y la técnica culinaria que ha demostrado, su actitud la ha llenado de críticas, puesto que algunos seguidores del programa, la han catalogado como “arrogante”.

Y es que recientemente, dos participantes fueron eliminados de la competencia de cocina y los televidentes españoles especulan que Laura influyó en la decisión del jurado, además de acusarla de “falta de humildad”, resaltando su “comportamiento soberbio” e individualista.

“Buena cocinera, pero pésima compañera. Esto dice mucho de ella como persona”, “Laura fue muy soberbia y rencorosa. Creo que no estuvo a la altura”, “A la calle por prepotente... fuera de Masterchef”, “Muy arrogante para mi gusto”, “Humildad poca, soberbia y orgullo mucho, no me gusto tu actitud”, “Decepcionante, estás muy subida”, son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram del reality en España.

Para sus fans, son momentos naturales de la competencia, puesto que en capítulos anteriores se le podía ver incluso dando algunos de sus beneficios personales a algunos de sus compañeros, riendo con otros, siendo parte de coreografías que brindan entretenimiento al programa y otros momentos memorables de la actriz en la cocina, lo que hizo que se ganara el cariño de los seguidores del reality.

Ahora, Londoño tendrá que mantenerse en pie en MasterChef para seguir demostrando que puede llegar a la final y que las críticas que ahora recibe, pueden ser cambiadas por halagos por su personalidad ahora que está en la semifinal.