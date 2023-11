Estos son los famosos que por su profesión cambiaron su apariencia con costoso procedimiento

Cada vez se ha vuelto más común oír a personas que hablan del famoso implante capilar (transplante de pelo), un procedimiento que ha venido evolucionando en su técnica y que se ha vuelto famoso en países como Turquía, India o Malasia.

Solo por mencionar un dato, India recibe cerca de 200 mil pacientes por año que buscan recuperar el cabello con este procedimiento de implante capilar. Una cifra que suena exagerada, pero que muestra que allí los precios no suelen ser tan elevados y que además ofrece altos estándares de calidad.

¿Pero qué es en términos sencillos un implante capilar?

Un trasplante de pelo implica sacar folículos de una zona densa, como la nuca, para implantarlos en las zonas afectadas por la calvicie.

En Colombia, la ola de los implantes capilares no es lejana. De hecho, se ha vuelto común ver que por arte de magia muchos famosos lucen rapados por un tiempo y, luego, aparecen con una melena envidiable.

Hablemos de esos famosos que se han atrevido a divulgar en sus redes sociales cómo ha sido su cambio, a pesar de que algunos han sido cuestionados en redes sociales y han terminado convertidos en memes, por tomar la decisión de decirle adiós a la calvicie.

Juan Diego Alvira

Lucía un look normal para su edad, las entradas en su frente ya eran evidentes, pero aunque no eran dramáticamente marcadas pasó por el quirófano de una clínica en Bogotá y se implantó la zona frontal y las entradas. Juan Diego no se rapó su cabeza ni mucho menos pues por esa época todavía conducía el noticiero matutino de Caracol Televisión.

Óscar Córdoba

El exarquero de la Selección Colombia, aprovechó la pandemia y cuando todos estaban atentos de los cambios de rutina que trajo el Covid-19, se sometió al transplante capilar. Pasó de lucir una alopecia bastante marcada a tener una línea frontal como la de un cantante juvenil. Evidentemente se quitó varios años de encima con este procedimiento.

Alejandro Falla

Es un ícono del tenis colombiano y a nivel mundial su nombre aún es recordado, a pesar de que dejó ser tenista profesional en el año 2018. A Falla la alopecia le iba ganando la batalla. Como el mismo dijo en una entrevista publicada en redes sociales “el estrés” de las competencias le fue quitando el pelo. Alejandro también admitió sin ninguna reserva que aceptó cambiar su look con dos sesiones de implante capilar. Como quien dice, luchó dos veces en el quirófano por recuperar su cabello y lo logró.

David Silva Prada

Es un actor de los que ha sufrido más cambios físicos a lo largo de su carrera profesional para interpretar diferentes personajes. Es más, en una entrevista del año 2020, admitió que bajó extremadamente de peso para lograr encarnar a un personaje en una producción llamada Esmeraldas. Bueno, después de eso, el actor que también ha incursionado en el mundo de la política decidió someterse a un cambio extremo: le apostó todo a un implante capilar y los cambios son evidentes. Con dos sesiones de implante capilar logró eliminar las entradas de su frente y ahora luce un cabello abundante que le permite mantenerse con una apariencia muy joven.

En algo coinciden todos estos famosos que le han dicho sí al implante capilar, no lo han hecho por simple vanidad, lo definen como un cambio de vida para recuperar su confianza, pues la alopecia androgenética afecta su autoestima y les hace sentirse inseguros en los roles profesionales que desempeñan en su diario vivir.