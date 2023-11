Hospitalizan a Ibai Llanos en Corea del Sur: todos los detalles de su estado de salud

El streamer español, Ibai Llanos, hizo pasar un verdadero susto a sus millones de seguidores en las redes sociales. En unos videos que publicó en su cuenta de Instagram, mostró que tuvo que acudir a las urgencias de un hospital en Corea del Sur por una situación compleja de salud.

De acuerdo con lo que informa el mismo streamer y personalidad del mundo del espectáculo, mientras disfrutaba de un paseo en el país asiático, se comenzó a sentir mal hasta el punto de que se le elevó mucho la temperatura.

Entonces, acudió a la asistencia médica y afortunadamente lo atendieron de maravilla. Tanto, que una vez que se recuperó comenzó a criticar a los servicios de salud de su país, comparando la atención en Corea del Sur con la de España.

“Estoy en un hospital coreano todo jodido. Estoy malo, no, lo siguiente”, dijo en primer lugar, según reseña Milenio.

“Me encuentro un poco mejor. He ido a un hospital de Corea porque estaba de la mier..., tenía fiebre; me han mandado un montón de pastillas. Aquí es diferente, aqui te dan seis pastillas; no sé ni cuantas horas he dormido”, aclaró momentos después.

Ibai Llanos está en Corea del Sur para las finales de Worlds, de League of Legends, evento del que ha sido parte el español en los últimos años.