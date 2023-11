¿Quién lleva los pantalones? Elizabeth Loaiza reveló quién paga las cuentas en su casa

Elizabeth Loaiza contó sin tapujos quién se encarga de correr con todos los gastos de su casa, dejando en claro si se trata de ella o de su esposo, Juan Pablo. Y a propósito de su respuesta, tal parece que algunos internautas la han criticado, razón por la que aprovechó para ponerlos en su lugar.

La colombiana suele mantener una buena presencia en las redes sociales, en especial en lo que respecta a sus historias de Instagram, compartiendo varios detalles de su día a día, momentos familiares junto a su esposo y sus dos hijas, además de una que otra ocurrencia o anécdota de interés para sus fans.

Pero también le gusta protagonizar sesiones de preguntas y respuestas, compartiendo detalles con sus seguidores para que conozcan un poco más de todas sus facetas.

Y a propósito de esto, la modelo tomó la oportunidad para revelar quién se encarga de cubrir los gastos en su casa, mostrándose muy tranquila al contar que se trataba de su esposo: “¿Quién paga las cuentas en mi casa? Pues el macho”.

“Juan Pablo paga todo lo de la casa, absolutamente todo. Yo trabajo aparte y todo me lo ahorro, eso va para el banco. Yo de vez en cuando le compro regalitos a él o le digo: ‘vámonos de viaje’, o hagamos esto, o hagamos lo otro”, contó Elizabeth Loaiza en la misma historia.

También mencionó que, si bien ella no tiene necesidad de trabajar ya que su pareja le cubre todas sus necesidades, igualmente lo hace porque le gusta desempeñar su profesión.

Elizabeth Loaiza le respondió a quienes criticaron que su esposo paga todo en su casa

A propósito de esta respuesta, la colombiana dio a entender que algunos internautas no estuvieron de acuerdo con su forma de distribuir los gastos, tildándola de mantenida. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y aclaró la situación.

“A mí no me mantienen, él mantiene la casa, pero yo tengo mis cosas. Él me conoció a mí con casas, con apartamento, con finca, con muchas cosas, normales, materiales que se consiguen trabajando”, aclaró Elizabeth Loaiza.

También recalcó que algunos de los gastos que Juan Pablo se encarga de cubrir están limitados a su casa, mencionando las empleadas domésticas y los servicios de agua y luz.