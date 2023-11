El sueño premonitorio de Flora Martínez con la muerte de su ex pareja, Jaime Garzón

Jaime Garzón fue asesinado en la mañana del 13 de agosto de 1999 en Bogotá cerca a Corferias. Esto conmovió a todo un país, haciendo que todo un país se conmoviera en torno a dicho acontecimiento que quedó marcado en la memoria de los colombianos. Pero en medio del reconocimiento como humorista y abogado, el ámbito sentimental de Jaime con mujeres de la escena artística del país, también dio de qué hablar.

Margarita Rosa de Francisco, Paola Turbay y Flora Martínez. Precisamente fue Flora Martínez, quien en entrevista con ‘Se Dice De Mi’ del Canal Caracol confesó el profundo afecto y admiración que tuvo por quien fue su pareja sentimental por un poco más de un año “Era como un ser de otro planeta, era realmente un ser encantador. Fue un gran maestro en mi vida, un gran maestro para todos, realmente. Fuimos muy afortunados quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo con un gran compromiso de país. Él siempre me decía ’Usted tan inteligente, talentosa, lo único que le queda es echarse a perder’, porque era su frase”.

El sueño premonitorio de Flora Martínez por la muerte de Jaime Garzón

Por primera vez Flora comentó públicamente el particular sueño que tuvo exactamente ocho días antes de su asesinato “Tuve in sueño donde venía hacia a mi corriendo. Estaba muy cansado, le veía el cansancio en la cara y me decía ‘Me vienen persiguiendo’. Yo le acaricio la cabeza, y se le cayó la cabeza y fue super aterrador, y él agarró la cabeza y se puso la cabeza y me dijo ‘Esto me pasa todo el tiempo’”, señaló.

Curiosamente a los ocho días después como señaló, Jaime Garzón fue asesinado por un disparo en la cabeza.