Lucho se fue “de mano larga” con Girlesa en Rigo: “Eso sonó duro”

El reconocido actor Ramiro Meneses forma parte del gran elenco de la serie Rigo, basada en la historia del ciclista antioqueño Rigoberto Urán. En esta nueva producción de RCN, el artista interpreta al tío Luis Urán, mejor conocido como Lucho, quien se encarga de impulsar la carrera del deportista, pero también la trama muestra su lado romántico junto con Girlesa (Andrea Guzmán).

En el reciente episodio, la pareja celebraba su regreso a la libertad después de estar secuestrada. Luego Lucho se animó a hacer lo que tanto esperaba Girlesa: que le pidiera matrimonio.

“Me entró gasolina al motor y le tengo que decir algo (…) ¿usted sabe por qué usted y yo peleamos tanto? Lo que pasa es que, ¿Usted y yo cuanto ya llevamos juntos?, 20 años, y el Señor en su infinita misericordia nos miró y dijo: ‘Estos dos necesito que se unan en el sagrado vínculo’, dijo Lucho a Girlesa.

Con su estilo para hablar, Lucho le propuso a Girlesa comprar los anillos, hacer una torta de dos pisos y pedirle a Rigoberto y Aracely ser los padrinos de su boda. La mujer aceptó encantada, haciendo que Lucho la cargara de la emoción y después le diera una nalgada.

La escena generó muchas reacciones en el público, incluso señalaron que se había sobrepasado con la actriz. Mientras otros opinaron que la pareja transmite “buena química” en la teleserie. “Mano larga, hasta sonó duro eso, no respeta”; “Amo el papel que está haciendo Meneses”; “Ramiro eres de lo mejor. Señor actor”; “Amo la delicadeza de Girlesa”; “Lucho me saca desde una carcajada hasta las lágrimas es un caballero de los que ya no hay”; “Tan lindos. Jajajaja. Ese es un amor bien sentido. Lo máximo esta escena”, mencionaron los usuarios.