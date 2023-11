Como de película: Así es la historia de amor de Ana María Estupiñán la protagonista de ‘Rigo’ en la vida real

Hoy en día, Ana María Estupiñán es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Esto en parte por su participación como Michel Durango en la novela de Rigo del canal RCN. Allí, la talentosa mujer, se ha robado el corazón de más de uno. Como es habitual en ella, su dulzura y carisma destacan a la hora de interpretar el papel de la esposa del ciclista. Sin embargo, aunque en la pantalla parece muy enamorada de Rigo, hay un hombre que la conquistó hace muchos años. Todo sucedió de forma inesperada. Esta es la historia de amor de Ana María Estupiñán y Mattias Bylin.

Para muchos sería una sorpresa saber que, la relación de la actriz con su esposo no surgió de un amor a primera vista. Este romance está lejos de haber nacido a raíz de esto. Ana María Estupiñán llegó a comentar que cuando ambos se conocieron, ella estaba saliendo con el mejor amigo de Mattias. Ojo, esto no quiere decir que él se entrometió en esto, pues su relación comenzó mucho después. Al parecer, la actriz no había encontrado en la persona con la que salía lo que buscaba en un hombre.

Tuvo que pasar un tiempo para que iniciara la historia de amor de Ana María Estupiñán y Mattias Bylin. Ambos compartían un estudio de teología, por lo que pasaban tiempo juntos los sábados. Tras dos años de amistad y sin saberlo, la petición que un día le hizo la actriz de la novela de Rigo a Dios, se estaba cumpliendo. Él ya mostraba señales de un gusto por ella, pero Ana María no lo notaba. Ella lo veía como su hermano. Sin embargo, en una navidad, donde él no estaba, la mujer notó lo mucho que lo extrañaba. Eso sí, hablaban todo lo que podían. Tiempo después, en el cumpleaños de una amiga, él dijo una frase que marcó a la actriz.

“Eres un sueño hecho realidad”, con estas cortas palabras, el joven Mattias conquistó el corazón de Ana María. Tras estar en Miami, él regresó a Colombia y sin pensarlo dos veces, pidió la bendición de los padres de la actriz de la novela de Rigo. Posteriormente, procedió a pedirle a Ana María que fuese su novia. Y así, sin imaginarlo, inició la historia de amor de Ana María Estupiñán con quien había sido su mejor amigo. Tras más de 5 años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio que ya va para más de 4 años.