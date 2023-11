Megadeth regresa a Bogotá en 2024: Estos son los precios y ubicaciones

Los interpretes de grandes temas como ‘Symphony of destruction’ y ‘Peace Sells’ llegan a la capital colombiana después de una década alejada de los escenarios colombianos. La banda nació en Los Angeles en 1983 de la mano del legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine. Killing Is My Business… and Business Is Good! fue el primer disco de una lista que cuenta con más de 15 álbumes en cuatro décadas de carrera con clásicos como Peace Sells.. but Who’s Buying?, Countdown to Extinction, Youthanasia y más. Veremos al gran Mustaine de regreso a su querida Bogotá en su único concierto en Colombia

21 de abril de 2024 en el Movistar Arena será la fecha del reencuentro entre los fans y la banda estadounidense.

Precios de Megadeth en Colombia 2024

Los precios oscilan entre los $328.900 con servicio y silletería numerada, hasta los $529.000 con servicio. La preveta estará disponible a partir de este 15 de noviembre para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! las 9:00 a.m. hasta el viernes 17 de noviembre a las 8:59 a.m.

En este evento podrán ingresar menores de edad acompañados de un adulto responsable, y en la zonas libre de alcohol.