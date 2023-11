Le preguntan a Piqué sobre la separación de Shakira y esto respondió

En una entrevista a RAC1, Gerard Piqué rompió el silencio respecto a su separación de la reconocida cantante Shakira. Después de un año lleno de acontecimientos tumultuosos, el exfutbolista y empresario catalán abordó los detalles de su relación y cómo ha enfrentado la mediática ruptura.

Durante la extensa conversación Piqué compartió cómo ha enfrentado las especulaciones y críticas que han rodeado su separación:

“Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes”

Te recomendamos leer: Gerard Piqué se cansó de las críticas y burlas: tomará acciones legales para frenar críticas y burlas

También abordó los informes que circulan en la prensa sobre su vida personal. El ex jugador del FC Barcelona admitió que no todo lo que se publica es verdad:

“No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual”.

Por último, Gerard mencionó: “No quiero hablar del tema y no hablaremos de todo lo que hemos vivido. La gente no sabe ni el 10% por ciento de lo que pasó realmente”

La privacidad de Shakira

Por su parte, la cantante colombiana mencionó en una entrevista con ELLE sobre el impacto negativo que toda esta situación ha tenido en su vida diaria: “Tengo paparazzis acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”

Y, a diferencia de su ex-pareja, ella ha encontrado una manera de lidiar con su dolor: haciendo música. Así mismo lo mencionó en una entrevista con Enrique Acevedo:

“Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción [La sesión número 53 de Bizarrap], la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”