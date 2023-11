“Es un milagro que yo esté aquí respirando”: Cony Capelli compartió su potente historia de vida

La bailarina Constanza Capelli desde el momento uno dilucidó su potente historia de vida, ella reveló que batalló con una fuerte adicción después de que terminó su carrera en el ballet. En ese momento se denominó como el “ave fénix”.

En el último capítulo de “Gran Hermano”, la animadora del programa Diana Bolocco visitó la casa en Argentina para hablar con los participantes y revivir la historia de cada uno de ellos durante su estadía en el reality, como también para mostrarle sus presentaciones del primer día.

Cuando llegó el momento de Cony, ella admitió que no sabía por qué le pasaban tantas cosas malas antes de entrar al reality, pero en su estadía entendió que es muy dura consigo misma, y que era ella la quien se trataba mal.

“Realmente en un punto de mi vida, yo estaba muy muy mal, y para mí es un milagro que yo esté aquí respirando, así de fuerte fue. Pero, estoy contenta porque gracias a eso, siento que represento a un grupo de personas que también pasó por lo mismo, y también pueden superarlo”, confesó.

“Es una lucha diaria, pero no lo cambiaría, siento que me ha hecho súper fuerte y empática con los dolores de los demás, por eso es que me gustaría estudiar psicología, para ayudar a los demás”, agregó.

Su peor momento

La animadora le consultó a la bailarina a qué se refería que es un milagro que estuviera viva y que haya estado cerca de morirse, por lo que Cony contestó “no fue que yo intenté algo, sino que fue una muerte lenta. Esto es lo que pasa con este tipo de adicciones, uno lo puede cubrir y que nadie se entere”.

Ella contó que fueron tres años en los que no se estuvo cuidando, “fueron momentos súper oscuros, yo llegaba a mi casa, a la tina con agua fría y lloraba”, contó.

Cony compartió el peor pensamiento que tuvo fue cuando estaba acostada y bajo el efecto de una sustancia ilícita, y pensó que se iba a morir, pero nadie se iba a enterar hasta que sintieran el olor de su cadáver. Ahí fue cuando decidió buscar ayuda para superar su adicción.