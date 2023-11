Jenny López, novia de Johnny Rivera, aclara los motivos por lo que responde a sus haters

La cantante Jenny López, novia de Jhonny Rivera, cada vez va ganando más popularidad por su talento y hermosa voz, y cada una de sus publicaciones en redes sociales convergen el cariño de toda su comunidad digital, así como también las críticas.

La joven cantante no solo ha sido el epicentro de halagos, pues las críticas también se han hecho presentes por su relación con el intérprete de ‘Empecemos De Cero’, esto debido a la diferencia de edad que se tienen. Pero también la de sus detractores que no pierden oportunidad en criticarle hasta su forma de vestir.

Recientemente la cantante se ha unido a la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que le cuestionaron los motivos por los que responde a los malos comentarios en las redes.

“Tengo un carácter fuerte y si algo no me gusta prefiero decirlo. Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste. Pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”, escribió en primera instancia Jenny López.

Jenny López agregó que ve como personas crean perfiles falsos para ofender a los demás. Y que son “valientes” solo detrás de la pantalla ya que en persona no son capaces de hacerlo.

“Por eso si uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. No sabemos cuánto daño le podemos hacer a otros con nuestras palabras solo por suponer” — Jenny López

Por otra parte, llegó una pregunta sobre cómo es trabajar con Jhonny Rivera todos los días, esto enmarcado en la relación de pareja, a lo que contestó que eso dependerá de la relación de cada quien.

“Creo que tenemos la fortuna de que ambos amamos la música y no sentimos que nuestro trabajo sea una obligación. Tenemos diferencias como todo en la vida. Pero hablamos de lo mismo, entendemos nuestros espacios y no mezclamos las cosas. Aunque él es mi novio, en el trabajo si el da una instrucción yo la acato de la misma manera que el resto del equipo”, finalizó.