Bad Bunny arremete contra sus fanáticos

Semanas atrás el cantante Bad Bunny mantuvo a la expectativa a todos sus fanáticos con lo que sería el lanzamiento de su nueva producción discográfica que lleva por título ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’.

El disco compuesto por 22 canciones en las que tiene tiraderas y también referencias a otras artistas como J Balvin, Shakira, Karol G y hasta Laura Bozzo entre otros se ha ido posicionando en todas las plataformas de manera absoluta.

Pero el cantante ha manifestado su descontento por otra cosa lejos del éxito de ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ y así lo ha dejado ver en su comunidad de WhatsApp en la que se acerca a los 19 millones de miembros.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que conecto y gente con la que no. Sí a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo”, escribió Bad Bunny en WhatsApp.

El tema al que hace referencia el puertorriqueño es el llamado ‘NostalgIA’ el cual fue creado con la Inteligencia Artificial y en el que unen su voz con la de Justin Bieber y Daddy Yanque.

Bad Bunny crítica a fanáticos por tema con Inteligencia Artificial Captura de WhatsApp

“Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa deshacerme de gente así. Así que chu chu fueraa. no los quiero en la gira tampoco”, agregó Bad Bunny.

La canción ‘NostalgIA’ ha tenido un gran alcance y por ende se ha convertido en un trend en las redes sociales, ya que muchos usuarios la han usado para sus videos tal como ocurrió como la que hicieron con la voz de Eladio Carrión que lleva por nombre ‘Mi Primera Chamba’.