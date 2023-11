Amparo Grisales deslumbra aconsejando a sus seguidores sobre el poder de la magia y la luz

Ver a la diva Amparo Grisales en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Para la actriz de ‘Las Muñecas De La Mafia’ siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también se suma aquellos en los que un consejo forma parte de un post.

Y esta vez no ha sido la excepción pues ataviada es un vestido corto en negro con pliegues plateados y sentada al revés en una silla ha desplegado un mensaje, que es como una oración de protección que todos pueden poner en práctica en la que habla no solo de la magia, sino de la luz y en especial la protección de Dios.

“La magia ocurre cuando te das el permiso de escuchar tu corazón. Seres de luz siempre están a tu lado…. hablándote… mostrándote el camino…enviándote mensajes que debes descifrar… La luz de Dios me envuelve, me protege y mantiene libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mi … 🙏 🙏 Los abrazo con el corazón y los envuelvo en el Poder del Amor Divino 💕 💕 💕 💋 💋 🙏 🙏 ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️”, escribió al pie de publicación la juez del programa ‘Yo Me Llamo’.

Amparo Grisales y sus haters

Como era de esperarse la publicación de la actriz Amparo Grisales se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital en la que resaltan lo espectacular que luce en el seriado de imágenes, pero también de sus detractores, pues hubo quienes le criticaron por las palabras que según ellos no las pone en práctica en ‘Yo Me Lamo’.

“Un ser de luz, un ser de Dios como tanto alardea, no humilla, no es déspota ni arrogante, no hace Bullying, no enjuicia, no critica las partes físicas de un ser etc etc como lo hace usted ‘señora’ a diario en Yo Me Llamo ¿Dónde está su energía bonita, donde?” y “Una persona que está con Dios, no maltrata, no humillar, no es tan prepotente y más con los concursantes, eso sí es mentira, puro cuento barato, hay que aprender a respetar para que te respeten”.